Публика обсуждает редкое фото, которым поделилась мама певца Дана Балана Людмила Балан

Как передает Politeka.net, 63-летняя молдавская певица и ведущая, которую называют главной любимой женщиной Дана, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором показала свою мать Александру - еще одну важную женщину в жизни певца, его родную бабушку.

В синей куртке и платочке она позировала на фоне цветущего дерева и распустившихся тюльпанов.

В подписи Людмила сообщила, что отметила пасху у мамы, а также посвятила ей трогательное стихотворение-молитву.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие предположили, что Дан, скорее всего, тоже был в гостях у бабушки, покинув Украину. Некоторые отметили, что, возможно, он с Тиной Кароль. Как известно, им уже давно приписывают роман, еще со времен совместного тренерства в предыдущих сезонах "Голосу країни".

Фанаты семейства Балан отметили, что бабушка Дана сохранила свою красоту, и Людмила на нее очень похожа.

"Дан наверное вместе с Тиной"

"Дан покинул Украину на некоторое время..."

"Огромного сибирского здоровья вашей маме, бабушке! Прожить еще много счастливых лет. Дождаться от Дана внучку или внука. Всего вам доброго"



"У Вас мама даже в преклонном возврасте красивая женщина. Желаю здоровья, много тепла близких"

"Дан наверное тоже в Молдове"

"Пусть Бог даёт здоровье, прекрасной милой женщине,- Александре, маме, бабушке! Поклон за воспитание, за душевность и любовь к людям.🙏❤️"

"Ваша мама такая красивая😍Вы на неё похожи 😍"

"❤️! Дaн все еще в Румынии или он вернулся в Молдову или Украину? 🥰" - "понятно что в молдове на пасху приехал"

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".

Как сообщала Politeka, Балан повеселился на съемках сразу с несколькими красотками: "Дан сходит с ума со своими дамами".

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