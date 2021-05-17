Молдавский певец Дан Балан, которому приписывали роман с Тинй Кароль, взбудоражил поклонников обращением

Как передает Politeka.net, артисты на протяжении двух лет были коллегами на вокальном проекте «Голос страны». Между ними завязались очень теплые отношения, которые постоянно подогревались флиртом в прямом эфире. Многие поклонники уверены, что за экранной "любовью" парочки и флиртом на публику кроется нечто большее и настоящее.

Новый пост от Балана, который нечасто появляется в Сети просто всколыхнул его поклонников.

«Morning... a new day... a new chance...», - написал он, и показал свое селфи.

Отметим, реакция пользователей Инстаграм была довольно бурной. Кто-то даже отметил, что артист словно помолодел.

«Ого, Дан появился в сети, что происходит?», «Боже, меня ещё вчера от этой фотографии откачивали», «Последний Романтик Кишинёва, когда мы услышим от вас лирику?», «Вот это доброе утро», «Самое доброе утро», «Господи, какой красивый», «Какой хороший парень», «Дан, ты выпил элексир молодости?», «Вы решили поменяться местами? Теперь ты будешь активным? Мы не против, только за», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно продюсер «1+1» Владимир Завадюк заявил, что роман между Тиной и Даном был "создан синтетически" ради рейтингов программы.

Первым прервал молчание Дан Балан, который отметил, что никогда не заявлял о какой-либо связи между ними, кроме дружеской.

«То, что вы видели в эфирах "Голоса", – это была искренняя симпатия, а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман», - заявил артист.

Позже и Тина решила прокомментировать ситуацию.

«Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны и это наша история. Как будет дальше – это наш secret paradise», - заявила певица.

Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."

Как сообщала Politeka, экс-возлюбленный Тины Кароль, которого она скрывала, выдал подробности романа: "Разбила сердце"

Также Politeka писала, Дан Балан рассказал, что в нем самое отвратительное и почему расстался с девушкой: "Вспыхиваю быстро..."