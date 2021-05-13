Романтическая история Тины Кароль и Дана Балана, которую так упорно показывали зрителям "Голосу країни", заиграла новыми красками

Впервые об отношениях 36-летней украинской исполнительницы и 42-летнего молдавского певца заговорили несколько лет назад, когда в эфир вышел 9 сезон проекта. Звезды так убедительно изображали на камеру страсть, что поклонники тут же поверили в их "любовь". Артисты туманно комментируют слухи, не подтверждая и не отрицая, поэтому эта тайна до сих пор окончательно не раскрыта.

Недавно руководитель "Голосу країни" Владимир Завадюк во время воркшопа "Ночь новых идей" проговорился, мол, любовная история между звездами создавалась искусственно. Его задачей, как продюсера, было заставить Дана поверить в то, что он интересен Тине, и заставить Кароль поверить, что коллега-тренер ею интересуется.

Позже, когда один из пользователей Instagram выложил сториз о «фейковом романе» артистов, Завадюк попросил удалить пост, поскольку «это созданная история, которая стала реальностью».

Новость наделала шума, и продюсер посчитал своим долгом объясниться еще раз, сделав соответствующий пост в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важно - душа и наличие «химии» между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать. Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах <...> и не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном. Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания <...> Благодарен зрителям за большую любовь к нашим проектам, которую я почувствовал во время выступления и чувствую постоянно. Наблюдайте за нашими новостями, в новом сезоне мы будем удивлять вас особенно душевными проектами", - говорится в сообщении.

Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."