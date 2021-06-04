Редкое фото Дана Балана в момент куража всколыхнуло Сеть - некоторые даже не узнали артиста
42-летний молдавский красавчик обрел невиданную популярность, став несколько лет назад тренером вокального шоу "Голос країни". Еще большая слава свалилась на артиста после того, как публика заговорила о его романе с коллегой по проекту певицей Тиной Кароль. Впоследствии Дан опроверг информацию о романтической связи с блондинкой, но при этом успел обзавестить внушительной армией поклонников.
Так, на одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали любопытное фото, на котором певец предстал в белых брюках и без рубашки, передает Politeka.net. Судя по его вызывающим телодвижениям и "дикому" выражению лица, Дан вошел в кураж - даже Тина не устояла бы.
"С первым днём лета🔥🥵🤘🏻🥳😎 #данбалан #данчик #дракула", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Вот это даааа😍авторская физиономия😍какая сила ещё... мммм😍"
"Ух ты какие кубики. Дан это ты?"
"Джеки Чан 2"
"Взрослое дитя"
"😂у тебя что тепло? Привези в Украину солнышко и тепло"
"Дан супер качок.❤️❤️🔥🔥"
"Ну почему ж Дракула? Да зайка наш!"
Ранее мы рассказывали, в Сети вспоминают яркий момент из прошлого сезона "Голосу країни", когда Балан приревновал Кароль к одному из участников - ресторатору Даниэлю Салему. Дан буквально испопелял Тину взглядом, а когда та заявила, что "горит" от выступления бородача, Балан взорвался: "Ты горишь?".
Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"
А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."
Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.