Редкое фото Дана Балана в момент куража всколыхнуло Сеть - некоторые даже не узнали артиста

42-летний молдавский красавчик обрел невиданную популярность, став несколько лет назад тренером вокального шоу "Голос країни". Еще большая слава свалилась на артиста после того, как публика заговорила о его романе с коллегой по проекту певицей Тиной Кароль. Впоследствии Дан опроверг информацию о романтической связи с блондинкой, но при этом успел обзавестить внушительной армией поклонников.

Так, на одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали любопытное фото, на котором певец предстал в белых брюках и без рубашки, передает Politeka.net. Судя по его вызывающим телодвижениям и "дикому" выражению лица, Дан вошел в кураж - даже Тина не устояла бы.

"С первым днём лета🔥🥵🤘🏻🥳😎 #данбалан #данчик #дракула", - говорится в подписи.



Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вот это даааа😍авторская физиономия😍какая сила ещё... мммм😍"

"Ух ты какие кубики. Дан это ты?"

"Джеки Чан 2"

"Взрослое дитя"

"😂у тебя что тепло? Привези в Украину солнышко и тепло"

"Дан супер качок.❤️❤️🔥🔥"

"Ну почему ж Дракула? Да зайка наш!"

Ранее мы рассказывали, в Сети вспоминают яркий момент из прошлого сезона "Голосу країни", когда Балан приревновал Кароль к одному из участников - ресторатору Даниэлю Салему. Дан буквально испопелял Тину взглядом, а когда та заявила, что "горит" от выступления бородача, Балан взорвался: "Ты горишь?".

Напомним, "доказательства" романа Дана Балана и Тины Кароль всплыли в Сети: "Это точно не игра"

А еще Politeka писала, Дан Балан, раскрыв, что у них произошло с Кароль, объявил о новом шансе: "Последний романтик..."

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене.