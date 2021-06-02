Любопытные кадры появились в Сети с Даном Баланом и Тиной Кароль, которым длительное время приписывали роман

Как известно, фанаты 42-летнего молдавского артиста и 36-летней украинской исполнительницы были уверены, что за их экранной любовью стоит нечто большее. И хоть недавно Балан расставил все точки над "i", признавшись, что между ними с Кароль только дружеская симпатия, поклонники все равно продолжают выискивать "доказательства" их романтической связи.

В частности, на фан-страничке артистов в Инстаграм опубликовали интересное видео, нарезанное из фрагментов одного из выпусков "Голосу країни 10", в котором показали, как Балан приревновал Кароль к участнику, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, на сцене выступал известный ресторатор и ведущий Даниэль Салем. Тина бурно отреагировала на его участие в шоу.

"Это шок, шок, шок, капец! Ты - мой! Я горю!", - восклицала она, привстав с судейского кресла.

За ее реакцией пристально наблюдал Балан. Судя по его взглядам и мимике, певец плохо сдерживал порыв ревности.

"Ты горишь?", - переспросил он.

"Очень добрый человек, человек семьи, почти идеальный...", - Тина продолжила засыпать комплиментами Салема.

"Ты так хорошо его это знаешь?", - снова не удержался Дан.

"Ну да, мы знакомы - на "Танцях з зірками" общались...", - ответила ему Кароль.

"И ты уже знаешь, что он идеальный?..", - спросил, в свою очередь, молдаванин.

"Почти...", - кивнула певица.

"Умеешь ты это делать...", - немного с горечью отметил Дан.

Пользователи с жаром обсудили увиденное в комментариях:

"Ревность Дана это идеальный вид искусства 🔥🔥🔥одним взглядом убирает соперника 😂"

"так же как и Тина одним взглядом убирает соперницу 😂в общем вывод - эти двое стоят друг друга 😂"

"взрывная парочка💥"

"Милые такие🔥❤️"

Отметим, Даниэль Салем в 2019 году был участником 6-го сезона «Танці з зірками» и выступал в паре с хореографом Юлией Сахневич. Кароль была же ведущей этого шоу. В 2020 году ресторатор пришел на 10-й сезон «Голосу країни» и попал в команду Тины, но после нокаутов покинул проект.

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