В сети показали архивное видео со съемок клипа Дана Балана и Веры Брежневой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман певицей Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали интересное видео, на котором музыкант позирует на съемках клипа с бывшей солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой.

Как известно, в 2010 году Балан и Брежнева записали чувственную дуэтную композицию "Лепестками слез", а также выпустили совместный клип. Именно кадры со съемок этого клипа появились теперь в сети. На видео можно увидеть, как Вера закружилась в танце и упала в объятия Дана, этому моменту могут позавидовать все фанатки молдавского мачо. Причем дальше они нежно обнимаются, прикасаются, и Балан легонько целует Брежневу в щеку.

В подписи к публикации говорится: "ВерДан вошел в чат. Момент со съемок клипа "Лепестками слез". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео с любимым артистом, засыпая парочку комплиментами в комментариях. "Нежность", "Супер", "Обожаю. Эту песню", "Оба красивые", "Класс. Ещё бы таких видео побольше", "Прическа огонь", "Красиво как", - пишут в комментариях к видео.

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