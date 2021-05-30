У мережі з'явилося незвичайне відео з молдавським артистом Даном Баланом, на якому він на сцені з дівчиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман співачкою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували цікаве відео, на якому музикант позує на сцені в компанії ефектної брюнетки, як з'ясувалося в коментарях – це дівчина з команди артиста, на ім'я Лаура Ветті.

Схоже, відео було знято на концерті Дана Балана, а дівчина співала з ним дуеті. Музикант з'явився на сцені в стильному чорному вбранні з піджаком, він явно кокетує зі своєю партнеркою. Лаура ж з'явилася на сцені в короткій спокусливій сукні з мереживом, яке красиво підкреслило струнку фігуру. Дівчина співає і заграє з Баланом, хапаючи його за піджак і дивлячись в очі.

Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нове відео зі своїм кумиром. "Що він говорить?", "Дівчата, це Індіра?", "Ні, не Індіра. Це дівчина з команди Дана. Лаура Ветті", "Немає тобі спокою від цих дівчат, а їх також багато хоч греблю гати", "Гаряче", "Це коли було?",- пишуть у коментарях до відео.

Зазначимо, що нещодавно Дан Балан на своїй офіційній сторінці в соцмережі спростував стосунки з Тіною Кароль. За словами молдавського артиста, їх з українкою співачкою пов'язує тільки взаємна симпатія і дружба, але нічого більше. Такі заяви обурили шанувальників пари, Тіну і Дана звинуватили у брехні.

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