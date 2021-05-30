В сети появилось необычное видео с молдавским артистом Даном Баланом, на котором он на сцене с девушкой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман певицей Тиной Кароль, имеет активный фан-клуб, который следит за его жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артисту опубликовали интересное видео, на котором музыкант позирует на сцене в компании эффектной брюнетки, как выяснилось в комментариях – это девушка из команды артиста по имени Лаура Ветти.

Похоже, видео было снято на концерте Дана Балана, а девушка пела с ним дуэте. Музыкант появился на сцене в стильном черном наряде с пиджаком, он явно кокетничает со своей партнершей. Лаура же появилась на сцене в коротком соблазнительном платье с кружевом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру. Девушка поет и заигрывает с Баланом, хватая его за пиджак и смотря в глаза.

Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новое видео со своим кумиром. "Что он говорит?", "Девочки, это Индира?", "Нет, не Индира. Это девушка из команды Дана. Лаура Ветти", "Нет тебе покоя от этих девушек, а их также много хоть пруд пруди", "Горячо", "Это когда было?", - пишут в комментариях к видео.

Отметим, что недавно Дан Балан на своей официальной странице в соцсети опровергнул отношения с Тиной Кароль. По словам молдавского артиста, их с украинкой певицей связывает только взаимная симпатия и дружба, но ничего более. Такие заявления возмутили поклонников пары, Тину и Дана обвинили во лжи.

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