Романтическая история Тины Кароль и Дана Балана не забывается поклонниками даже после завершения их участия в "Голосе"

В рамках проекта "Голос страны-10" произошло незапланированное знакомство мамы Дана Балана с Тиной Кароль, тогда Людмила Балан покорила внешним видом, а некоторые фанаты даже посчитали, что Тина похожа на маму артиста.

Как известно, в шоу Дан и Тина присутствовали в качестве судий и их якобы романтические отношения волновали фанатов довольно сильно. А после того, как Кароль с Баланом уже не скрывали кокетливых диалогов, создатели проекта даже пригласили в качестве гости и маму Дана.

Примечательно, что женщины обменялись комплиментами и в унисон отметили красоту друг друга.

«И сколько бы времени не прошло, это выступление всегда будет вызывать мурашки и радостные эмоции у каждого 😻 Невероятная @ludmilabalan_tantiludmila ❤️», - вспоминают поклонники встречу двух артисток.

Вот что пишут фанаты:

«Как вчера 😢; Одно из самых любимых воспоминаний ❤; Это точно! Это самое лучшее выступление которое можно много раз просматривать и это выступление никогда не надоест!😍; Какая ностальгия...; Да это было прекрасное выступление. Такое искренне, такое нежное😍; Одно из самых любимых🤗; Очень трогательно!; Да-да-да....Самое актуальное выступление мамули..❤» .

Отметим, недавно руководитель "Голосу країни" Владимир Завадюк во время воркшопа "Ночь новых идей" проговорился, мол, любовная история между звездами создавалась искусственно.

Позже, когда один из пользователей Instagram выложил сториз о «фейковом романе» артистов, Завадюк попросил удалить пост, поскольку «это созданная история, которая стала реальностью».

"Я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важно - душа и наличие «химии» между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать. Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах <...> и не раз говорил, что замечал симпатию между Тиной и Даном. Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания <...> Благодарен зрителям за большую любовь к нашим проектам, которую я почувствовал во время выступления и чувствую постоянно. Наблюдайте за нашими новостями, в новом сезоне мы будем удивлять вас особенно душевными проектами", - говорится в сообщении.

Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."