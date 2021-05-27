В Сети показали, наверно, самый кульминационный момент экранной любви Тины Кароль и Дана Балана

Любопытные кадры были опубликованы на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм, передает Politeka.net. На камеру попало трогательное знакомство Кароль с мамой Балана Людмилой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Встреча двух блондинок, дорогих сердцу 42-летнего молдавского певца, произошла во время эфира с "нокаутами" "Голосу країни 10". Стоит отметить, знакомство Тины с мамой Дана было незапланированным. Пожалуй, появление на сцене Людмилы Балан больше всего из тренеров удивило именно ее. Мама Дана, как известно, является популярной певицей и ведущей у себя на родине. Продюсеры шоу пригласили женщину выступить на "Голосі" и та с радостью согласилась.

В разгар выступления Дан вывел смущенную Тину на сцену, познакомив с мамой.

"Ты знал это? Что происходит? Это можно сойти с ума...", - не сдержала эмоций певица.

"Мама - пожар! С ума сойти! Вы так похожи", - заявила чуть позднее она.

Предавшись ностальгии, пользователи обсудили увиденное:

"Он сказал идём дорогая ааааа🔥😢😍"

"Как приятно созерцать те моменты, когда все счастливы!!!💐🌺💋"

Напомним, также в Сети вспоминают еще один трогательный момент с Кароль и Баланом из "Голосу країни". Обмениваясь новогодними подарками, певица вручила Дану коробочку с ключиком.

"Это ключ к сердцу! То, что этот ключ от Тины, это уже многое значит", - отреагировал тогда молдаванин.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

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