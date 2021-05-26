Трогательный момент с Тиной Кароль, когда она проявила невиданную щедрость, попал на камеру

Как известно, 36-летняя артистка рекордное количество сезонов - восемь - пробыла в тренерском кресле шоу "Голос країни". При этом она пять раз становилась победительницей. Каждый сезон был полон своих красок и событий, но особенно фанатам вокального шоу запомнился юбилейный пятый, в 2015 году. Тогда победу получил Антон Копытин, подопечный Кароль. Мужчина с женой и двумя детьми покинул Донецк в разгар войны. Успевал одновременно и участвовать на проекте, и работать на стройке, чтобы прокормить близких.

На одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм опубликовали видеонарезку с фрагментами "Голосу країни 5", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Узнав о бедственном положении своего подопечного, певица преподнесла ему грандиозный подарок. Тем более, уже участвуя в шоу, Антон стал отцом в третий раз.

"Я не знала ни его историю, ни кто это... я его даже не видела..., - говорила на кадрах Тина, а затем добавила. - Мы занимались вокалом, он после этого ехал на стройку класть плитку... Говорил, нам нечего есть".

Кароль вручила Копытину ключи от квартиры в Киеве, доведя мужчину до слез (да что там, на сцене рыдала и сама певица).

Вспомнив эту трогательную историю, пользователи кинулись комментировать: "Герои среди нас! Подарила другую жизнь 👏❤️"; "Можно это видео в рамочку поставить? 💔"; "Сильно👏"; "Тиночка, Вы просто, ФЕЯ, с очень добрым ❤️! Будьте счастливы!"; "Вот это удача😍"; "Это невозможно смотреть без слез😭😭😭😭 Тина - ты самая лучшая❤️".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

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