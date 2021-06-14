Известная певица Тина Кароль бывает очень разной на сцене, дома и во время работы с подчиненными работниками

В повседневности Тина отличается от того образа, который показывает на сцене. Поклонники часто замечают, что в рабочих моментах звезда очень строгая и организованная, поэтому коллегам и подчиненным поблажек не дает.

На одном из видео во время работы видно, как звезда слегка отчитала опоздавшую на полчаса девушку, а также говорила с ней с недовольным выражением лица. Строгий образ Тины удивил поклонников, ведь обычно она показывает только улыбку и смеется перед камерами.

«Мне иногда жалко Олю😭😂💔» - сообщается под роликом на фан-аккаунте.

Фанаты отреагировали:

«Тина женщина босс 😂❤️; Бедная😂; Я в роли начальника; Что она ей говорит ?? Не слышно; Что она говорит?) После работы...».

Ранее на фан-аккаунте, посвященном звезде, появилось необычное светлое фото, на котором артистку можно увидеть в домашнем образе в спальне. Как видно, на новом снимке Тина запечатлена в своей светлой просторной спальне, она умостилась на кровати в позе лотоса среди белых простыней и весело улыбается фотографу.

Перед камерой певица появилась в удобной белой пижаме, которая идеально легла по фигуре, скрывая лишнее и подчеркивая нужное. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".