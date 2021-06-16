Известная певица Тина Кароль впечатлила выходкой на сцене

Артистка считается в Украине одной из самых популярных, передает Politeka.net. Красотку часто приглашают на различные мероприятия.

В этот раз звезда спела на свадьбе, появившись в интересном платье. Красотка просто разошлась на сцене. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Во время исполнения хита "Скандал" Тина забросила ногу на известного красавчика, Дмитрия Жука. Последний принимает участие в шоу "Танці з зірками". В последнем сезоне хореограф в паре с певицей Юлией Саниной занял второе место.

"Нереальная наша 😍", - написали авторы поста в фан-группе.

Публикация собрала более 50 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как мне нравится Тина и танцующий Жук😍", "Тина и Жук должны идти на "Танці з зірками"", "Не нравится в таком образе,что-то поскромнее бы", "Ужас и песня и танцы эти! Неуклюжая с лишним весом как табурет", "Тиииина что с тобой??? Нога должна быть прямая!!! Как будто одолжение делаешь 😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль - ведущая шоу "Танці з зірками". Артистка вела программу, начиная с первого сезона, в 2006 году. Певица вела программу с перерывами.

По словам Кароль, первые эфиры ей давались непросто, поскольку у звезды было мало опыта ведущей. Тина призналась, что ей часто приходилось импровизировать.

В новых сезонах текста у артистки стало меньше, а сама она назвала себя украшением ведущего Юрия Горбунова.

Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".

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