Украинская певица Тина Кароль на встрече с поклонниками показала удачный и простой образ

Сейчас исполнительница занята работой с новыми проектами и готовится к проведению крупного выступления на фестивале. Тина также успевает уделять внимание поклонникам и нередко общается с ними между съемками на мероприятиях.

В этот раз на представленных кадрах артистка в черном платье с глубоким декольте мило позировала рядом с молодым фанатом. Причем Тина держалась несколько отстраненно и довольно сдержанно рядом с юношей, что заметили и ее поклонники:

«Сегодня откровенное интервью в программе "Без фильтров" ( Казахстан); 🙌 В какое время?; Мне нравится как Тина мужчин не обнимает -стоит смирно, руки на месте😂😂😂...Боже, обожаю её» - пишут в сети фанаты.

Мы также писали, что уже сейчас артистка активно готовится к "Atlas Weekend", который пройдет в начале июня. Кадры подготовки к фестивалю появились в одной из фан-групп певицы.

На фото, которые опубликовал администратор, Тина позировала на мотоцикле. Красотка лежала на нем, закинув ноги на красавчика, который держал руль. Кароль в это время улыбалась, наслаждаясь солнышком. На других фото девушка показала еще несколько поз на байке, увлекая смелостью.

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