Украинская певица Тина Кароль рассказала о переменах

Артистка потеряла любимого супруга в 2013 году. О том на сколько она сейчас готова к новым отношениям, певица рассказала в интервью для казахстанского канала KTK TV.

Певица Тина Кароль и ее избранник, продюсер Евгений Огир, обвенчались 15 июня 2008 года. В 2012 году стало известно, что у Евгения рак желудка. В 2013 году его не стало. Супругу Тины Кароль было всего 32 года.

Сейчас сыну Тина и Евгения Вениамину 12 лет.

В новом интервью Тина Кароль рассказа о своих чувствах спустя более семи лет после смерти любимого.

«Эти фантомные боли всегда будут со мной, и я принимаю это испытание», - сказала она.

Также Кароль спросили насколько она готова к новому. Певица признала, что сейчас у нее стали появляться новые мысли, которые она называет "рисковыми".

«Я внутри задаю себе вопрос: «Я хочу влюбиться?». Не знаю. Не хочу. Чего я хочу? Вот расцвести наверно, ощутить полную силу, как женщины. И пусть это станет манипуляцией для других, а для тебя это сила. Я хочу любви, и не знаю. Но, может быть открыта ней. Какой-то такой шар вопросов без ответов и рисковые мысли, можно так сказать. Все, что началось сейчас со мной – это рисковые мысли», - ответила артистка.

Напомним, Кароль удивила новыми откровениями о "романе" с Даном Баланом, что их ждет в будущем.

А еще Politeka писала, что голос Тины Кароль без фонограммы ошеломил украинцев, новые кадры свадьбы.

Также Politeka сообщала, что Кароль в день свадьбы светилась от счастья, кадры пробирают до глубины души.