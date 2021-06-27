Концерт Тины Кароль состоялся накануне в одесской Аркадии в ночном клубе “Итака”

В тот день после 9 вечера начался ливень, в Аркадии были локальные потопы.

Виступ Тіни Кароль повинен був початися о 23: 00, проте співачка вийшла на сцену тільки близько півночі, коли дощ трохи вщух. Артистці довелося співати на сцені в калюжах, а в руках вона тримала рушник, яким весь час витиралася від дощу і накривала голову. Апаратура була накрита поліетиленом, але періодично фонила.

Кароль вирішила, що виступати в таких умовах - це не поважати себе і глядача. Виконавши п'ять-шість пісень, вона пішла зі словами: "Я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено".

Выступление Тины Кароль должно было начаться в 23:00,однако певица вышла на сцену только около полуночи, когда дождь немного поутих. Артистке пришлось петь на сцене в лужах, а в руках она держала полотенце, которым вытиралась от дождя и накрывала голову. Аппаратура была накрыта полиэтиленом, но периодически фонила.

Кароль решила, что выступать в таких условиях – это не уважать себя и зрителя. Исполнив пять-шесть песен, она ушла со словами: «Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен».

Певица высказала «Итаке» все, что думала просто со сцены: «Пора понимать, что вы приглашаете не просто людей, не просто под фонограмму, а настоящих исполнителей, которые ответственно относятся к своему делу. Все, что сейчас происходит – это срадельная, понимаете… Если сегодня что-то скрипит – это зависит не от меня. Неужели нельзя взять и сделать крышу. Позор».

При этом на фан-страничках спорят, правильно ли поступила Карольостановив концерт. Ведь фанаты ждали ее несколько часов под дождем, а некоторые даже ехали ради встречи с любимой исполнительницей из других городов. При этом многие поддержали поступок певицы.

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