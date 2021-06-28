Вот это да!

Украинская певица Тина Кароль произвела фурор заявлением после сорванного концерта

Как пишет Politeka.net, сообщение на официальной странице артистки в Инстаграм очень порадовало публику.

Накануне концерт Тины Кароль в Одессе оказался сорванным. Сперва из-за ливня выступление задержалось на несколько часов. А когда Тина вышла на сцену, то там были лужи, и аппаратура работала с перебоями. Певица исполнила несколько песен, а потом заявила, что продолжать в таких условиях – это неуважение к себе и зрителям, и завершила концерт.

Теперь же Кароль сообщила, что выступит совершенно бесплатно. Однако произойдет это в Киеве.

«Меньше текста, больше сути. Я приглашаю тебя на свое огненно-яркое cyber шоу 5 и 6 июля на Atlas Weekend. Вход бесплатный», - говорится в сообщении.

Кроме того, Тина Кароль показала кадры эффектной фотосессии в красных тонах. Певица выглядела очень дерзко и страстно. Судя по комментариям, поклонникам артистки такой образ очень понравился.

«Тина, ты – богиня», «Огненая», «Лучшая», «Как же мне нравиться такая Тина», «Офигенная», «Кайф», «Ну просто нереалка», «Моя ж ты булочка, какая же ты красивая», «Просто вау», «Наша малышка», «Она одна такая», «Вай, как горячо», - пишут в Сети.

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