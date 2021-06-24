Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко произвела фурор неожиданным перевоплощением

Как известно, у 38-летней звезды, мастера комедийных ролей, за плечами десятки теле- и кинопроектов, а также работа в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Особую популярнось Виктория получила, когда в 2015-м стала выступать на сцене юмористической программы "Дизель шоу". Сейчас рыжеволосая красотка на пике популярности и регулярно радует 200 тысяч своих подписчиков в Инстаграм яркими кадрами.

В своем новом посте Булитко предстала в роскошном образе - в ретро-стиле Pin-Up (зародился в Америке в 30 годах, но своего расцвета получил ближе к 40-50-м, отличается изображением красивой, часто полуобнаженной, девушки в пышном платье или коротеньких шортах с топом, пеньюаре или купальнике, с идеальными прической и макияжем), передает Politeka.net.

Так, Виктория позировала в красном пеньюаре на тонких бретельках и черном кружевном белье, дополнив лук косынкой в крупный горошек и большими серьгами. Актриса проверяла есть ли вода в кране, демонстративно посмотрев куда-то в сторону. При этом на заднем фоне стоял бумажный пакет с несколькими багетами - все указывало на образ "горячей домохозяйки".

"А что бы Вы написали под этим фото? )))📸... Просто интересно😉", - спросила она у пользователей.

Те не заставили себя долго ждать, оценив увиденное в комментариях:

"На этом фото вы явно проверяете температуру воды😂"Так две минутки и будет как надо😜" Пока вода греется можно и сфоткаться 🥰😉"

"Сантехника что ли вызвать...😍"

"Что пора делать новую фотосессию))😍"

"Если в кране нет воды, значит выпили......😉"

"Булочница 🔥🔥🔥"

"Как всегда красавица 😍😍❤️"

"Мадам вау🔥🔥🙌😍"

"отчаянная домохозяйка"

"Весёлая Булочница, я жду тебя!) Весёлый Молочник!))"

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