Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко рассказала о неожиданной практике, к которой стала прибегать

Актриса поделилась откровением на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Булитко рассказала, что давно страдала от недосыпа, поэтому стала решила воспользоваться гипнозом. Результат не заставил себя ждать.

«Последние 2 недели слушаю перед сном гипноз. И, действительно, стала уходить в глубокий сон, чего не было раньше. Признаюсь честно, это меня немного пугает. Потому, как не понимаю, что происходит в тот момент, и как это может влиять на меня и моё подсознание. Но, высыпаться стала, как младенец 😊 чему очень рада, потому, что хронический недосып наблюдала у себя достаточно давно», - рассказала она.

Такое признание заинтересовало фолловеров звезды. Хотя отнеслись они к єтому по-разному.

«Был опыт... Не советую увлекаться....», «Стресс уходит и на подсознательном уровне отдыхаете», «По-моему неплохое решение наболевшей проблеме, я бы тоже попробовала. И, Викуля, Фото очень стильное🔥) ну впрочем как всегда», «При Вашей рабочей нагрузке, когда память перезагружена просто необходимо глубокое расслабление», - пишут в комментариях.

Напомним, над Булитко из "Дизель шоу" поиздевались в Николаеве, появились кадры: "Из окна гостиницы...".

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