Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко в компании своих коллег впечатлила преображением и рассказала о «свадьбе»

Популярная юмористка поделилась новым забавным снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На нем она показала, как они с Евгением Сморигиным и Яной Глущенко преобразились для нового эпизода сериала «На троих».

Так, Глущенко позировала в образе эффектной дамы в очках с пышной рыжей шевелюрой. Сморигин преобразился в харизматичного грузинского дедушку с бородой, усами и характерной шапкой.

А вот сама Булитко превратилась в пожилую невесту с седыми бровями и волосами.

Все трое артистов не смогли удержаться и скорчили для снимка забавные рожицы.

«Ну, вот я и вышла замуж ...на старости лет))) за грузина Сморигина. Расписывала Яна Глущенко», - с юмором подписала снимок Булитко.

Новоявленный «муж» артистки, Евгений Сморигин, отметился в комментариях.

«Наконец-то!», - написал он.

Поклонники актрисы также отреагировали на пост.

«Я попала в сказку!», «Поздравляю, немного испугалась», «Это прям как в сказке», «Лучшая пара», «вот это перевоплощение», «я бы посмотрел на такую свадьбу», «И сейчас на всех билбордах, газетах, журналах будут писать: Виктория Булитко наконец-таки показала своего муЖчину и вышла замуж», «Совет да Любовь», «Женя похож на Станислава Боклана ))) нашла Вика папика», - пишут люди.

Напомним, Виктория Булитко из "Дизель шоу" удивила новой стрижкой и цветом волос: "Ну как вам?".

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