Актрису из "Дизель шоу" Викторию Булитко после метаморфоз перестал "узнавать" собственный телефон

38-летняя звезда показала результат перевоплощения и пожаловалсь фанатам на установленную в мобильном телефоне программу, добавившую ей хлопот. Соответствующие кадры Булитко выставила в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Виктория рассказала, что весь день меняла образ за образом, участвуя в съемках нового эфира "Дизель шоу". Из-за этого на ее телефоне "взбесилась" функция Face ID (система распознавания лиц, которая представлена в iPhone. Используется для разблокировки смартфона и оплаты покупок, а также является полноценной заменой сканера отпечатков пальцев).

Но когда актриса предстала в действительно устрашающем виде - с потекшей тушью под глазами, прыщами по всему лицу и черными зубами, - телефон тут же ее "узнал".

"Представляете, сегодня весь день снимаюсь в разных образах и телефон меня не узнавал, имею в виду Face ID. И вот только меня накрасили в "это", как он тут же открыл мне телефон...", - пожаловалась Булитко.

Отметим, до этого актриса перевоплощалась в "девицу легкого поведения", натянув белый короткий парик, а также примерив кожаные мини-шортики, колготки в сеточку и лиловый топ. Вызывающий лук дополнила "боевая раскраска" на лице в стиле начала 90-х.

Ранее мы рассказывали, что Булитко решилась на необычную процедуру, чтобы сохранить молодость и красоту. Девушка записалась на курс специального массажа для лица и уже похвасталась результатами первого сеанса.

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