Виктория Булитко и Евгений Сморигин из "Дизель шоу" насмешили забавной ситуацией

38-летняя юмористка поделилась кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, показав закулисье "Дизель шоу", передает Politeka.net.

Виктория в своей иронической манере сообщила, что везет Сморигину подарок:

"Женечка Сморигин, таки вот этот мужской крем передали вам! Я вам его везу! Так что 10% мои..."

Булитко отыскала Евгения в гримерке: судя по кадрам, царила суматоха, артисты готовились к выступлению, гримировались и переодевались. Да и сама Виктория уже успела облачиться в полицейскую форму.

"Евгений Михайлович, вам тут передали прямиком из Израиля... Я думала, что мне, а это вам!", - застала она коллегу врасплох, для которого гостинец оказался приятным сюрпризом.

"Божечки, что это? Это мне?", - спросил он.

"Фор мен (for man, - ред.)", - ответила Булитко.

"Это же для мужчины... Я ж мужчина. Крем?..", - продолжил удивляться Сморигин.

"Для бритья, может быть...", - предположила Виктория.

"От кого это?", - не унимался ее коллега.

"Ну, не от мух и комаров!", - подшутила юмористка.

"Спасибо... Узнаю, что это и буду пользоваться", - Евгений остался доволен подарком.

Ранее мы рассказывали, Булитко недавно отдыхала в Турции вместе с родителями и крестными. Звезда активно делилась кадрами и впечатлениями в соцсети. Так, Виктория показала себя в купальнике, а также в окружении горячих красавцев.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» засветила свою семью на курорте: «Мама, папа, дочь и…»

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, с кем приятно проводит время за коктейлем: личное фото.