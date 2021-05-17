Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко похвасталась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, Виктория стала широко известной после того, как начала работать с «Дизель шоу». Сейчас она одна из самых востребованных актрис в Украине. Артистка активно ведет свою страницу в соцсети, делясь различными моментами своей жизни.
Сейчас Булитко отдыхает на море с родителями и друзьями. Вместе они посетили Турцию.
На новых фото артистка похвасталась фигурой в черном купальнике. Она стояла между двумя большими агавами, протянув к ним руки. Как известно, это растение отличается большими колючками.
«Коль! Коль» - подписала актриса снимок.
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В другом купальнике Булитко отправилась на пляж. Он был также черным и сдельным, однако особенностями этой модели стали глубокое декольте и пикантные ремешки.
Актриса решила не отказывать себе в удовольствии понырять.
Также Булитко сфотографировалась с родителями в отражении стеклянной двери.
«Мама, папа, дочь и дерево», - прокомментировала кадр звезда «Дизель шоу».
Как известно, Виктория Булитко появилась на свет в Запорожье в семье педагогов.
Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, с кем приятно проводит время за коктейлем: личное фото.
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" в смелом купальнике удивила кадрами из отпуска: "Наша Буля ураган".