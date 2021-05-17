Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко похвасталась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, Виктория стала широко известной после того, как начала работать с «Дизель шоу». Сейчас она одна из самых востребованных актрис в Украине. Артистка активно ведет свою страницу в соцсети, делясь различными моментами своей жизни.

Сейчас Булитко отдыхает на море с родителями и друзьями. Вместе они посетили Турцию.

На новых фото артистка похвасталась фигурой в черном купальнике. Она стояла между двумя большими агавами, протянув к ним руки. Как известно, это растение отличается большими колючками.

«Коль! Коль» - подписала актриса снимок.

В другом купальнике Булитко отправилась на пляж. Он был также черным и сдельным, однако особенностями этой модели стали глубокое декольте и пикантные ремешки.

Актриса решила не отказывать себе в удовольствии понырять.

Также Булитко сфотографировалась с родителями в отражении стеклянной двери.

«Мама, папа, дочь и дерево», - прокомментировала кадр звезда «Дизель шоу».

Как известно, Виктория Булитко появилась на свет в Запорожье в семье педагогов.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, с кем приятно проводит время за коктейлем: личное фото.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" в смелом купальнике удивила кадрами из отпуска: "Наша Буля ураган".