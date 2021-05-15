Известная украинская актриса, певица и ведущая, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как проводит день со своей мамой
Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым фото в разделе Сториз своего Инстаграм.
На снимке Булитко показала себя рядом со своей мамой. Вдвоем они выбрались в субботу вечером за коктейлем. Артистка и ее мать позируют, склонив друг к другу головы. При этом, мать Виктории мило улыбается, а самая юмористка потягивает коктейль через трубочку с забавным выражением лица.
«Мамочка, я и коктейль», - коротко и трогательно подписала фото Булитко.
Судя по всему, таким образом она решила отметить Международный день семьи, который празднуют 15 мая.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."
Большое горе пришло в семью самой богатой певицы Украины: "Царствие небесное моему любимому..."
Тело ребенка нашли в петле на Киевщине: оставил послание в чате с одноклассниками
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Ранее мы писали, что Булитко поделилась кадрами со своего отдыха в Турции. Звезда отправилась на курорт с родителями и крестными. Кроме пляжных утех она успела потренироваться в настольном теннисе и игре на барабанах.
Также Виктория показала свое фото в пляжном образе. На нем она позировала на причале в необычном черном купальнике с веревочками, подразнив фанатов фантастическим видом на горы.
Поклонники оценили снимок артистки по достоинству, буквально засыпав ее комплиментами в комментариях.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в смелом купальнике удивила кадрами из отпуска: "Наша Буля ураган".
Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» за секунду сменила два радикально разных образа: кадры перевоплощения.
Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».