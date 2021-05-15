Известная украинская актриса, певица и ведущая, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как проводит день со своей мамой

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым фото в разделе Сториз своего Инстаграм.

На снимке Булитко показала себя рядом со своей мамой. Вдвоем они выбрались в субботу вечером за коктейлем. Артистка и ее мать позируют, склонив друг к другу головы. При этом, мать Виктории мило улыбается, а самая юмористка потягивает коктейль через трубочку с забавным выражением лица.

«Мамочка, я и коктейль», - коротко и трогательно подписала фото Булитко.

Судя по всему, таким образом она решила отметить Международный день семьи, который празднуют 15 мая.

Ранее мы писали, что Булитко поделилась кадрами со своего отдыха в Турции. Звезда отправилась на курорт с родителями и крестными. Кроме пляжных утех она успела потренироваться в настольном теннисе и игре на барабанах.

Также Виктория показала свое фото в пляжном образе. На нем она позировала на причале в необычном черном купальнике с веревочками, подразнив фанатов фантастическим видом на горы.

Поклонники оценили снимок артистки по достоинству, буквально засыпав ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в смелом купальнике удивила кадрами из отпуска: "Наша Буля ураган".

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» за секунду сменила два радикально разных образа: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».