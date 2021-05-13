Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как можно испортить любой кадр

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда всегда не прочь посмеяться над собой. Так как она является ведущей актрисой в комедийном шоу, в жизни она тоже нередко шутит над собой и окружающими.

В этот раз актриса решила показать поклонникам, как за секунду можно превратиться из красотки в не самую симпатичную девушку. В случае с Булитко все решал ракурс, с которого она себя фотографировала.

«Мы можем быть разными))», - подписала видео звезда.

Поклонники не смогли оставить комментарии к ее миниатюре, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко замоталась в черную ткань, придав ей очертания загадочного балахона. На голову актриса повязала импровизированный черный тюрбан из полотенец. Своим необычным образом актриса решила вдохновить своих фанатов на размышления.

«Что бы вы подумали при виде человека в таком одеянии?», - спросила звезда у поклонников.

Отметим, что Виктория Булитко стала частью «Дизель шоу» в 2015 году. Она также приняла участие в одном из сезонов шоу «Танцы со звездами».

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" в одном полотенце устроила пляски с подругой и оконфузилась: "Муж пришел".

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" с раскрытым ртом показала, как получает удовольствие: "Бесстыжая".