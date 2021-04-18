Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала свої танці в одному рушнику з подругою

Відома українська артистка поділилася кумедним постом в Instagram з нагоди дня народження своєї подруги. Про це пише Politeka.net.

Як зізналася Булітко, в цей день їй згадався один з яскравих моментів, які вона пережила з іменинницею.

"З днем народження!!! Сьогодні згадався саме той день, коли ми згоріли на о. Маврикій)))) так! так! Згоріла я, але відчуття, ніби пережили це разом. Люблю тебе, моя хороша за твою ніжність, доброту, чесність і вічний підрив до пригод. P. S. Люстра ціла", - написала Вікторія.

Вона також опублікувала відео, на якому вони з подругою танцюють перед камерою в номері готелю, закутані в одні рушники. Дівчата щосили звиваються під музику і веселяться. У якийсь момент Булітко драматично знімає рушник з голови і кидає його в сторону. Судячи зі звуку, при цьому вона потрапила в люстру.

"Давай ще раз, я хочу, щоб красиво впав рушник...Давай ще дубль зробимо...чоловік прийшов", - кажуть на відео дівчата.

Шанувальники Вікторії також почали коментувати її пост.

"Пустотливі дівчата!", "Ого-го!!", "Чоловік прийшов... Де друга серія?", "Відпочинок вдався по повній", "зірочки наші милі не згоряйте", " Віка, до чого ж ви гуморна мала. До чого ж ви приколистка!",- пишуть люди.

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