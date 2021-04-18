Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала свои танцы в одном полотенце с подругой

Известная украинская артистка поделилась забавным постом в Инстаграм по случаю дня рождения своей подруги. Об этом пишет Politeka.net.

Как призналась Булитко, в этот день ей вспомнился один из ярких моментов, которые она пережила с именинницей.

«С днём рождения!!! Сегодня вспомнился именно тот день, когда мы сгорели на о.Маврикий)))) Да! да! Сгорела я, но ощущение, как будто пережили это вместе. Люблю тебя, моя хорошая за твою нежность, доброту, честность и вечный подрыв к приключениям. P.S. Люстра целая», - написала Виктория.

Она также опубликовала видео, на котором они с подругой танцуют перед камерой в номере отеля, закутанные в одни полотенца. Девушки вовсю извиваются под музыку и веселятся. В какой-то момент Булитко драматично снимает полотенце с головы и бросает его в сторону. Судя по звуку, при этом она попала в люстру.

«Давай еще раз, я хочу, чтобы красиво упало полотенце…Давай еще дубль сделаем…Муж пришел», - говорят на видео девушки.

Поклонники Виктории также принялись комментировать ее пост.

«Озорные девчонки!», «Ого-го!!», «Муж пришёл... Где вторая серия?», «Отдых удался по полной», «Звёздочки наши милые не сгорайте», «Вика, до чего же вы юморная малая. До чего же вы приколистка!», - пишут люди.

Напомним, раздетая Булитко из "Дизель шоу" понежившись в пенной ванне, устроила концерт: "Будь любимой...".

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