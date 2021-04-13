Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко удивила поклонников кардинальными переменами во внешности, появившись перед камерой с непропорционально увеличенными чертами лица

Известная украинская артистка наделала шуму новым видео, которое она опубликовала в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Дело в том, что на кадрах Булитко появилась абсолютно непохожей на себя. Так, юмористка удивила зрителей новыми чертами лица: огромными округлившимися глазами, большим носом и крошечным ртом. Для достижения такого эффекта Виктория явно использовала специальную маску Инстаграм.

«Скучала по тебе, мой сладенький», - произносит Булитко на видео неестественным голосом.

В подписи к кадрам она предложила своим поклонникам отмечать в комментариях людей, по которым они скучают.

Фанаты артистки не смогли пройти мимо такого поста.

«Умора!», «За тобой скучаю», «Чуть икотка не напала», «а глаза такие... Маленькие-маленькие», «Моя мама такая же», «Вика! Ты и в таком образе-прелесть!», «По новым выпускам Дизель шоу с твоим участием», «Ой, юмор обожаю, гастролей вам хороших», «Ваааууу это ты так приготовилась на лето...Викуся вау! Ужасно привлекательная», «Приветик. Викуля вы всегда на высоте, восхищаюсь вами. Ровной вам дороги по жизни», «Вот это глазища от того что продлили Карантин аж до лета», «Инопланетный гость», - пишут люди.

Напомним, Булитко из «Дизель шоу» решилась на обнаженку ради роли в кино: «Ух, какой крутой…».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" избавилась от одежды и показала, как получает удовольствие в конце дня: "Займусь любимым делом".

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Булитко переборщила с увеличением глаз, любимицу публики не узнать: "Сейчас выползут...".