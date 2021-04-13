Только не это

Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко находится в поисках своей идеальной внешности

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, которыми напугала публику.

Желая выглядеть на фото безупречной, звезда решила поэксперементировать со внешностью и камерой телефона - в поисках самого удачного фильтра. Но судя по всему, Виктории пока не удалось отыскать идеальный вариант.

"Не, конечно, фильтр ничего такой, но какой-то стремный...", - говорит на кадрах девушка, неестественно вытаращив глаза.

Приложение специально их увеличивает на манер японского аниме.

"Ощущение, что глаза сейчас выползут", - посмеялась над собой актриса.

Как известно, Виктория добилась славы, благодаря популярной юмористической передаче "Дизель шоу", где вот уже несколько лет исполняет роли милых девушек, попадающих в конфузы. Примечательно, в настоящей жизни она также частенько оказывается в неловких ситуациях. Недавно Булитко рассказала забавную историю, произошедшую с ней в гостинице.

Актриса порадовалась наличием в номере телевизора, а также трельяжа, да еще и с лампой. Каково же было удивление девушки, когда она не нашла розетки, чтобы ее включить. Поиски превратились в целый квест. В итоге, ей пришлось протянуть провод через полкомнаты.

"О, боги, я нашла розетку! Все! Завтра я буду краситься за очень удобным гримировочным столиком со светом! Главное - не убиться через этот шнурок!", - воскликнула она.

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