Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко насмешила поклонников кадрами из повседневной жизни

Как передает Politeka.net, 38-летняя Булитко с 2015 года является одной из ведущих актрис «Дизель шоу». Она очень жизнерадостная и открытая личность. По словам хореографа Дмитрия Дикусара, который был ее партнером в шоу «Танцы со звездами», он был поражен неуемной энергией артистки. За энергетику ее и полюбили тысячи украинцев.

У себя в соцсетях Виктория не стесняется демонстрировать себя такой, какая есть. Актриса часто делится рабочими моментами, а также показывает себя без нарядов и макияжа.

В этот раз Булитко показала, как перекусывает во время работы. Голодная артистка выпучила глаза и съела салатный лист. Выглядело это зрелище очень забавно.

«Обед по расписанию», - подписала видео звезда.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко и Евгений Гашенко из «Дизель шоу» впечатлили дерзкими образами. Гашенко выбрал брутальный образ уверенного в себе мужчины, а Виктория – озорной лук молодой девчонки. На фото Булитко весело улыбается, создавая контраст с серьезным выражением лица Гашенко.

«Какие они мимимшные», «Дизель вы супер», «Самые лучшие!», - пишут люди.

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" ошеломила переменами во внешности, больше не рыженькая: "Ох, какая!".

Как сообщала Politeka, проказница Булитко из "Дизель шоу" получила предложение руки и сердца: "Ты уверен?".

Также Politeka писала, что неугомонная Булитко экспромтом выдала три любопытных факта о "Дизель шоу": "Теперь нас четверо...".