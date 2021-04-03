Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко відповіла на запитання фанатів і відмовила хлопцеві, який запропонував їй вийти заміж
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Вікторія Булітко, яка виступає у складі колективу "Дизель шоу", не перестає дивувати публіку. Нещодавно красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram опитувальник, в якому запропонувала фанатам розпитати її про все на світі. Звичайно ж фоловери не пройшли повз такої можливості і тут же почали засипати красуню своїми питаннями.
Так, один з шанувальників здорово відзначився - запропонував зірці вийти за нього заміж. Віка не залишила без уваги таку пропозицію, але відповіла дуже оригінально - виклала одне зі своїх фото в забавному образі і запитала претендента в женихи: "Ти впевнений?". Виглядає це дуже забавно, враховуючи, що на знімку Булітко далеко не красуня, а дивна жінка з перукою на голові і діркою в зубах.
Крім іншого, у Вікторії запитували, як вона підтримує фігуру. На це зірка записала веселе відео, в якому із задоволенням наминає щось солодке і каже: "Ніяк". Також актрису запитали про її заповітні бажання, але вона не стала зізнаватися, про що мріє, тому що якщо розповість, то не збудеться.
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