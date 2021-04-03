Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко ответила на вопросы фанатов и отказала парню, который предложил ей выйти замуж

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Виктория Булитко, которая выступает в составе коллектива "Дизель шоу", не перестает удивлять публику. Недавно красотка опубликовала в своем микроблоге в Instagram опросник, в котором предложила фанатам поспрашивать ее обо всем на свете. Конечно же фолловеры не прошли мимо такой возможности и тут же принялись засыпать красотку своими вопросами.

Так, один из поклонников здорово отличился – предложил звезде выйти за него замуж. Вика не оставила без внимания такое предложение, но ответила очень оригинально – выложила одно из своих фото в забавном образе и спросила претендента в женихи: "Ты уверен?". Выглядит это очень забавно, учитывая, что на снимке Булитко далеко не красавица, а странная женщина с париком на голове и дыркой в зубах.

Помимо прочего, у Виктории спрашивали, как она поддерживает фигуру. На это звезда записала веселое видео, в котором с удовольствием наминает что-то сладкое и говорит: "Никак". Также актрису спросили о ее заветных желаниях, но она не стала признаваться, о чем мечтает, потому что если расскажет, то не сбудется.

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