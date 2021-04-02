Актрису й гумористку Вікторію Булітко з "Дизель шоу" застали зненацька незвичайним проханням

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка зробила репост кадрів у своїх "сторіз" в Instagram, на яких постала з одним з ведучих на радіо Ретро FM.

Так, рудоволосу красуню покликали в гості до студії. Несподівано ведучий попросив Вікторію експромтом назвати три цікаві факти про "Дизель шоу".

"Факт перший. З'явилася нова актриса - Юлія Мотрук. Тепер нас четверо дівчат", - відразу ж згадала гумористка.

"І менше зарплата", - додав ведучий та розсміявся.

"Я поки не знаю... сподіваюся, що ні, - Булітко задумалася й навіть не відразу знайшлася, що сказати далі, - Другий (факт, - ред.) - у нас нещодавно вийшов в ефір новий проект "Dizel Night". І третій - Булітко поки не вийшла заміж і не народила дітей! Факт залишається фактом!"

Раніше ми розповідали, що Вікторія збентежила змінами в зовнішності. Замість копиці рудого волосся, дівчина з'явилася в кадрі з рожевими, як цукрова вата, локонами. Яскравий макіяж з жовтими тінями ще більше надавав їй лялькового вигляду.

У підписі Булітко "вилаяла" українців, які не дотримуються карантину:

"Я, прямо, бачу, як ВСІ вдома сидять на карантині, прямо, на вулицю не виходять😂 P.S. Не забуваємо про правила карантину: дистанції, масках і дезінфекції😉", - нагадала вона.

"Ох, яка! Так ви Міс Всесвіт❤️"; "Віка, яка ж ви красива❤️перука вам до лиця. Жовті очі🔥"; "Віка - Сонечко.🌞 💖 🌹", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, руда бестія Булітко з "Дизель шоу" показала непідробну пристрасть з екс-чоловіком Білик: фото парочки.