Звезды «Дизель шоу» Виктория Булитко и Евгений Гашенко впечатлили дерзкими образами на совместном фото

Новый снимок с юмористами появился на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото артисты позируют, сидя у серой стены. Гашенко одет в джинсы с подворотами и черную футболку. Даже в таком простом наряде артист выглядит брутально и уверенно в себе. Он опирается рукой на одно колено и пристально смотрит в камеру.

Булитко сидит чуть выше и кокетливо опирается на плечо товарища по сцене. На ней рваные джинсы и белая футболка, которую красотка завязала внизу на узелок. Дополняет образ артистки белая кепка. Юмористка весело улыбается, создавая контраст с серьезным выражением лица Гашенко.

На таком фото артисты выглядят как настоящая парочка.

Поклонники шоу тут же принялись комментировать фото.

«Какие они мимимшные», «Дизель вы супер», «Самые лучшие!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Булитко радикально изменила внешность, отказавшись от рыжих волос. Актриса изумила розовыми локонами, напоминающими сахарную вату.

Яркий макияж с желтыми тенями и прозрачным блеском на губах дополнил ее кукольный лук.

В кадре Булитко предстала с задумчивым выражением лица, подперев рукой голову.

Напомним, переодетые в старушек звезды "Дизель Шоу" хлестко высмеяли украинцев, кадры уже в Сети: "Скоро у всех будут...".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером вывалила бюст на стол перед Крутоголовым из "Дизель Шоу": "Адская смесь".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" ошеломила переменами во внешности, больше не рыженькая: "Ох, какая!".