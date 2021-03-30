Звезды «Дизель шоу» Виктория Булитко и Евгений Гашенко впечатлили дерзкими образами на совместном фото
Новый снимок с юмористами появился на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото артисты позируют, сидя у серой стены. Гашенко одет в джинсы с подворотами и черную футболку. Даже в таком простом наряде артист выглядит брутально и уверенно в себе. Он опирается рукой на одно колено и пристально смотрит в камеру.
Булитко сидит чуть выше и кокетливо опирается на плечо товарища по сцене. На ней рваные джинсы и белая футболка, которую красотка завязала внизу на узелок. Дополняет образ артистки белая кепка. Юмористка весело улыбается, создавая контраст с серьезным выражением лица Гашенко.
На таком фото артисты выглядят как настоящая парочка.
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Поклонники шоу тут же принялись комментировать фото.
«Какие они мимимшные», «Дизель вы супер», «Самые лучшие!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Булитко радикально изменила внешность, отказавшись от рыжих волос. Актриса изумила розовыми локонами, напоминающими сахарную вату.
Яркий макияж с желтыми тенями и прозрачным блеском на губах дополнил ее кукольный лук.
В кадре Булитко предстала с задумчивым выражением лица, подперев рукой голову.
Напомним, переодетые в старушек звезды "Дизель Шоу" хлестко высмеяли украинцев, кадры уже в Сети: "Скоро у всех будут...".
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Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" ошеломила переменами во внешности, больше не рыженькая: "Ох, какая!".