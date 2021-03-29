Юмористы из "Дизель Шоу" умеют посмеяться над злободневным так, чтобы не было обидно
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали свежее фото, сделанное во время съемок нового эфира. Артисты переоделись в колоритных бабушек ради номера.
Так, в образе пенсионерок на телеэкранах появятся Евгений Сморигин, Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Гашенко.
Все четверо окажутся на почте, куда, по-видимому, придут за пенсией. Кое-то из них возмет с собой пряжу, а кто-то будет пересчитывать копейки в буквальном смысле.
"Скоро у всех будут бабки! 🤩 И мы свое обещание исполним в новом выпуске «Dizel Night»! Хватайте пульт, включайте любимое вечернее шоу... и все бабки ваши! ✌😎", - говорится в анонсе.
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"Ооо бабули в местном ЖЭКе"
"Крайние слева такие красотки!"
"Крутые бабули. 😂"
Ранее мы сообщали, "Дизель Шоу" расстроил украинцев известием о переносе концертного тура. Из-за вспышки коронавируса артистам придется пока отложить гастроли по украинским городам.
"Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь. Спасибо всем, кто уже приобрел билеты на выступления, наша встреча обязательно состоится! 🤗Одесса, Николаев и Херсон – 4, 5 и 6 июня мы у вас! Следите за новостями на наших официальных страницах", - говорится в сообщении.
Напомним, Булитко, Сморигин и другие звезды "Дизель шоу" насмешили пародией на популярный сериал: "Просто улет"
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