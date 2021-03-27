Вот это да!

Известный "КВНщик", а ныне участник украинского проекта "Дизель Шоу" Сергей Писаренко показал любовные сцены в кабинете психолога

Соответствующее видео артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Дело все в том, что Сергей решил приоткрыть завесу и показал, как проходят репетиции комедийных съёмок, в который он принимает участие.

«На сьемках скечшоу репетиция сексуальной сцены в кабинете психолога выглядит так......», - написал комик.

На кадрах Сергей заходит в импровизированный кабинет психолога и говорит: «Доктор здрасьте я опять к вам. Жена опять говорит, что я не мужик».

После этого, он опрокидывает артистку-психолога на диван и задирает эй ногу, имитируя пикантный процесс.

Комментарии поклонников не заставили себя долго ждать. Вот, что они пишут.

"Аххх, Сергей, вы с Марусей прям бомба🔥Очень классные👏🙌❤️",

"Сергей ты крутой,настроение всегда поднимаешь!Люблю любовной любовью😂

Ранее мы сообщали, что Сергей Писаренко был замечен в компании актрисы Яны Кошкиной, которой приписывают роман с Гариком Харламовым.

На снимке она лежала в кровати с Писаренко. На Кошкиной была розовая соблазнительная ночнушка с халатиком, которая подчеркнула красоту ее женского тела. А вот Писаренко был одет привычно для своего образа. На нем красовалась майка-алкоголичка, семейные трусы и рубашка в клетку.

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко в трусах-семейках без стыда засветился с "разведенкой": "Ничего личного...".

Как сообщала Politeka, Писаренко из "Дизель шоу" оконфузился перед камерой, еле удержавшись на ногах: "Вот такой глюк…".

Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» Писаренко ошеломил видом в женском платье, пикантные кадры: «Не надо стесняться…».