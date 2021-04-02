Актрису и юмористку Викторию Булитко из "Дизель шоу" застали врасплох необычной просьбой
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда сделала репост кадров в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с одним из ведущих на радио Ретро FM.
Так, рыжеволосую красотку позвали в гости в студию. Неожиданно ведущий попросил Викторию экспромтом назвать три интересных факта о "Дизель шоу".
"Факт первый. Появилась новая актриса - Юлия Мотрук. Теперь нас четверо девчонок", - сразу же вспомнила юмористка.
"И меньше зарплата", - добавил ведущий и рассмеялся.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Стихия надвигается на Украину, предупреждение спасателей: "из-за сильных ливней..."
Паспортные нововведения для украинцев: как и когда вступят в силу изменения, все подробности
Дан Балан с малышкой на руках расцвел рядом с любимой блондинкой: "Очень счастлив..."
54-летняя Сумская засветила роскошное "гнездышко", в которое переехала с Борисюком: «Позолота, мрамор и…»
"Я пока не знаю... надеюсь, что нет, - Булитко задумалась и даже не сразу нашлась, что сказать дальше, - Второй (факт, - ред.) - у нас недавно вышел в эфир новый проект "Dizel Night". И третий - Булитко пока не вышла замуж и не родила детей! Факт остается фактом!"
Ранее мы рассказывали, что Виктория обескуражила изменениями во внешности. Вместо копны рыжих волос, девушка появилась в кадре с розовыми, как сахарная вата, локонами. Яркий макияж с желтыми тенями еще больше придавал ей кукольного вида.
В подписи Булитко "отругала" украинцев, не соблюдающих карантин:
"Я, прямо, вижу, как ВСЕ дома сидят на карантине, прямо, на улицу не выходят😂 P.S. Не забываем о правилах карантина: дистанции, масках и дезинфекции 😉", - напомнила она.
"Ох, какая! Да вы Мисс Вселенная❤️"; "Вика, какая же вы красивая❤️Парик вам к лицу. Жёлтые глазки🔥"; "Вика - Солнышко.🌞💖🌹", - отреагировали пользователи.
Напомним, рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.