Актрису и юмористку Викторию Булитко из "Дизель шоу" застали врасплох необычной просьбой

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда сделала репост кадров в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с одним из ведущих на радио Ретро FM.

Так, рыжеволосую красотку позвали в гости в студию. Неожиданно ведущий попросил Викторию экспромтом назвать три интересных факта о "Дизель шоу".

"Факт первый. Появилась новая актриса - Юлия Мотрук. Теперь нас четверо девчонок", - сразу же вспомнила юмористка.

"И меньше зарплата", - добавил ведущий и рассмеялся.

"Я пока не знаю... надеюсь, что нет, - Булитко задумалась и даже не сразу нашлась, что сказать дальше, - Второй (факт, - ред.) - у нас недавно вышел в эфир новый проект "Dizel Night". И третий - Булитко пока не вышла замуж и не родила детей! Факт остается фактом!"

Ранее мы рассказывали, что Виктория обескуражила изменениями во внешности. Вместо копны рыжих волос, девушка появилась в кадре с розовыми, как сахарная вата, локонами. Яркий макияж с желтыми тенями еще больше придавал ей кукольного вида.

В подписи Булитко "отругала" украинцев, не соблюдающих карантин:

"Я, прямо, вижу, как ВСЕ дома сидят на карантине, прямо, на улицу не выходят😂 P.S. Не забываем о правилах карантина: дистанции, масках и дезинфекции 😉", - напомнила она.

"Ох, какая! Да вы Мисс Вселенная❤️"; "Вика, какая же вы красивая❤️Парик вам к лицу. Жёлтые глазки🔥"; "Вика - Солнышко.🌞💖🌹", - отреагировали пользователи.

Напомним, рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.