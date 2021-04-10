Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как принимает ванную после долгого и напряженного дня
Известная украинская юмористка поделилась забавными домашними кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На них Булитко показала, как расслабляется после проведенного в делах дня.
«Знаете, чем я сейчас займусь? Да! Да! Своим любимым делом», - написала артистка, сопроводив этот пост видео, на котором качает головой с забавным выражением лица.
На следующих кадрах Булитко показала себя в полутемной комнате, которая освещается лишь гирляндой со звездочками. Вскоре, становится понятно, что звезда лежит в ванне с пеной и наслаждается релаксом.
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Впрочем, Булитко явно скучно лежать просто так, поэтому она начинает с чувством петь. Пока артистка изо всех старается вытягивать ноты, она «подтанцовывает», высовывая из воды ноги и двигая ими в такт мелодии.
Судя по довольному смеху, Булитко явно любит проводить вечера таким образом.
Ранее мы писали, что артистка снялась в третьем сезоне сериала "Папаньки", в котором ей придется немного раскрепоститься.
«Я в третьем сезоне снималась слегка обнаженной в «душевой сцене»... Так хотелось подготовить тело к немного откровенной съемке, но, как всегда, взялась я за это слишком поздно», - рассказала о своих переживаниях Булитко.
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