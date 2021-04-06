Известная украинская юмористка и звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко озадачила чересчур эпатажным образом во всем черном

Как сообщает Politeka.net, артистка решила вдохновить своих подписчиков на размышления необычным фото, которое она опубликовала в Инстаграм.

На снимке Булитко предстала в весьма нетривиальном образе. Она замоталась в черную ткань, придав ей очертания загадочного балахона. На голову актриса повязала импровизированный черный тюрбан из полотенец. В целом наряд юмористки выглядит так, будто она собрала его сама.

Главной изюминкой фото стал маленький чугунный утюг, который артистка поставила себе на ладонь.

«Встречают по одежке, но провожают же ...сами знаете по чему) Что бы вы подумали при виде человека в таком одеянии?», - поинтересовалась у своих подписчиков Булитко.

Поклонники артистки тут же принялись делиться своими соображениями.

«красотка))) оригинально», «Не сразу узнала Вас! Я бы подумала: Локдаун влияет на всех по-разному, норм», «модник-огородник», «Внутри скрывается прекрасная принцесса Виктория! Пора бежать! Сейчас меня погладят!», «Полотенец слишком много...», «Как говорил Холмс: "Давно с Востока?"», «Прикольная чудачка», «Модель сошла с подиума. Там и не такое увидишь», «Необычно. Смотрела в след бы необычному», «Золушка с утюгом», - пишут люди.

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