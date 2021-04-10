Актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко решилась показать себя без одежды

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда снялась в третьем сезоне сериала "Папаньки", в котором ей придется немного раскрепоститься. Булитко рассказала о своих впечатлениях и подготовке к пикантным сценам, сообщает пресс служба телеканала "СТБ".

"Я в третьем сезоне снималась слегка обнаженной в «душевой сцене»... Так хотелось подготовить тело к немного откровенной съемке, но, как всегда, взялась я за это слишком поздно, - призналась актриса. - Потому что сладости по вечерам так и манили меня: «Вика, ну еще много времени до съемок, можно и покушать» (смеется). А потом я из последних сил за день до съемок крутила педали на велотренажере перед телевизором".

Напомним, Булитко играет в "Папаньках" Ольгу Николаевну - персонаж неоднозначный, но благодаря непревзойденному таланту актрисы, влюбивший в себя многих зрителей.

"Я не ожидала, что Ольга Николаевна покорит сердца зрителей. Но мне очень приятно. Наверное, это благодаря позитивной энергетике. Хоть персонаж и отрицательный, однако зритель чувствует, что я хорошая, и поэтому принял меня. Но в этом сезоне я появляюсь уже не с целью похитить Никиту из семьи", – заинтриговала Виктория.

Отметим, премьера 3 сезона сериала состоится 12 апреля на "СТБ".

Ранее мы рассказывали, как Булитко насмешила публику конфузом в гостинице. Звезда похвасталась своим номером, в том числе и трельяжем с лампой. Поиски розетки, чтобы включить последнюю, стали настоящим квестом.

Напомним, безбашенная Булитко из "Дизель шоу" замоталась во все черное и удивила необычным аксессуаром: "Модник-огородник"