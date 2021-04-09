Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко насмешила публику, рассказав о забавном случае, произошедшим с ней в гостинице

Как передает Politeka.net, 38-летняя актриса опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала свой номер в отеле с одной любопытной деталью (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Виктория порадовалась наличием в комнате телевизора, а также трельяжа, да еще и с лампой. Каково же было удивление девушки, когда она не нашла розетки, чтобы ее включить. Поиски превратились в целый квест.

"В поисках розетки👻😅 Случай на гастролях 😜Скучаю по концертам, гостиницам и вот таким ребусам )))😂", - подписала она кадры.

Булитко тщательно изучила каждый уголок трельяжа и стены за ним. В итоге, звезде "Дизель шоу" удалось-таки найти розетку в неожиданном месте. Шнур пришлось тянуть через весь дверной проем, что, к слову, не только неудобно, но и чревато травмами, если перецепиться о провод.

"О, боги, я нашла розетку! Все! Завтра я буду краситься за очень удобным гримировочным столиком со светом! Главное - не убиться через этот шнурок!", - воскликнула она.

Пользователи с жаром обсудили увиденное и поблагодарили за поднятоное настроение:

"Ролик: "Викуся и светильник, а где же свет?"👍🤣"

"Шли третьи сутки 😂 Вика искала розетку😂" - "😂так и было"

"Программа "ревизорро" новый сезон?"

"Неееее!!! Тут другая тема! Это лампа Алладина. её нужно потереть и она включится, а если на неё посадить кошку сверху, то от шнурка можно будет и телефон зарядить!)"

"Викуля, спасибо за позитив! Прям номер в номере получился )))"

"🤣 Вика ты бы меня видела. Мой смех до слёз. Действительно ситуация только в анекдоте. Столик наверное там сначала стоял 😜 P. S. Говорят она до сих ищет розетку 😁"

Напомним, рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.