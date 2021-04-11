Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко решилась на съемки без одежды

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка рассказала про новый сезон популярного комедийного сериала «Папаньки», в котором она снимается.

«Друзья, наконец-то «Папаньки» возвращаются. И мне очень приятно, что вы прониклись моей Ольгой Николаевной, даже несмотря на ее коварные поступки. И у меня для вас хорошая новость! Ольга Николаевна обязательно появится и в третьем сезоне. Но уже не с целью увести Никиту из семьи. Но что же получится в результате. А ещё в «Папаньках-3» моя героиня появится в кадре в обнаженном виде! Представляете? Ух, какой крутой сезон получился», - поделилась с поклонниками Булитко.

В комментариях актрисе оставили массу слов поддержки. Поклонники отметили, что не могут дождаться выхода третьего сезона сериала.

«Буду ждать! С нетерпением», «Шикарные», «На войне все методы хороши», «Наконец-то! Я как только посмотрела 2 сезон с нетерпением ждала 3! Дождалась, спасибо большое вам!», «Вы Супер! Не гоните как 95. Работаете нормально! Уважуха», «Вы супер Булиточка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что безбашенная Булитко из "Дизель шоу" замоталась во все черное и удивила необычным аксессуаром: "Модник-огородник".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" избавилась от одежды и показала, как получает удовольствие в конце дня: "Займусь любимым делом".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" разделась ради сочных кадров в душевой, удивив откровением: "Так и манили...".