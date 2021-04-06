Відома українська гумористка і зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко спантеличила надто епатажним образом у всьому чорному

Як повідомляє Politeka.net, артистка вирішила надихнути своїх підписників на роздуми незвичайним фото, яке вона опублікувала в Instagram.

На знімку Булітко постала у вельми нетривіальному образі. Вона замоталася в чорну тканину, надавши їй обриси загадкового балахона. На голову актриса пов'язала імпровізований чорний тюрбан з рушників. В цілому наряд гумористки виглядає так, ніби вона зібрала його сама.

Головною родзинкою фото стала маленька чавунна праска, яку артистка поставила собі на долоню.

"Зустрічають по одягу, але проводжають же ...самі знаєте по чому) що б ви подумали побачивши людини в такому вбранні?",- поцікавилася у своїх підписників Булітко.

Шанувальники артистки тут же почали ділитися своїми міркуваннями.

"красуня))) оригінально", "не відразу впізнала Вас! Я б подумала: Локдаун впливає на всіх по-різному, норм", "модник-городник", "всередині ховається прекрасна принцеса Вікторія! Пора бігти! Зараз мене погладять!", "Рушників занадто багато...", "Як говорив Холмс:" Давно зі Сходу?", "Прикольна дивачка", "Модель зійшла з подіуму. Там і не таке побачиш", "незвично. Дивилася в слід би незвичайному", "Попелюшка з праскою", - пишуть люди.

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