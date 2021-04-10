Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як приймає ванну після довгого і напруженого дня
Відома українська гумористка поділилася кумедними домашніми кадрами у своєму Instagram, пише Politeka.net. На них Булітко показала, як розслабляється після проведеного в справах дня.
"Знаєте, чим я зараз займуся? Так! Так! Своєю улюбленою справою", - написала артистка, супроводивши цей пост відео, на якому хитає головою з кумедним виразом обличчя.
На наступних кадрах Булітко показала себе в напівтемній кімнаті, яка висвітлюється лише гірляндою із зірочками. Незабаром, стає зрозуміло, що зірка лежить у ванні з піною і насолоджується релаксом.
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Втім, Булітко явно нудно лежати просто так, тому вона починає з почуттям співати. Поки артистка щосили намагається витягати ноти, вона "підтанцьовує", висовуючи з води ноги і рухаючи ними в такт мелодії.
Судячи з задоволеного сміху, Булітко явно любить проводити вечори таким чином.
Раніше ми писали, що артистка знялася в третьому сезоні серіалу "татусі", в якому їй доведеться трохи розкріпачитися.
"Я в третьому сезоні знімалася злегка оголеною в "душовій сцені"... Так хотілося підготувати тіло до трохи відвертої зйомки, але, як завжди, взялася я за це занадто пізно», - розповіла про свої переживання Булітко.
Нагадаємо, Булітко з " Дизель шоу "роздяглася заради соковитих кадрів в душовій, здивувавши одкровенням:" Так і манили...".
Як повідомляла Politeka, відчайдушна Булітко з " Дизель шоу "осоромилася в готелі, з'явилися кадри з номера:" о, боги, я знайшла...".
Також Politeka писала, що безбашенна Булітко з " Дизель шоу "замоталася у все чорне і здивувала незвичайним аксесуаром:"Модник-городник".