Актриса та зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зважилася показати себе без одягу

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка знялася в третьому сезоні серіалу "Папаньки", в якому їй доведеться трохи розкріпачитися. Булітко розповіла про свої враження та підготовку до пікантних сцен, повідомляє прес служба телеканалу "СТБ".

"Я в третьому сезоні знімалася злегка оголеною в "душовій сцені"... Так хотілося підготувати тіло до трохи відвертої зйомки, але, як завжди, взялася я за це занадто пізно, - зізналася актриса. - Тому що солодощі вечорами так і вабили мене: «Віка, ну ще багато часу до зйомок, можна і поїсти» (сміється). А потім я з останніх сил за день до зйомок крутила педалі на велотренажері перед телевізором".

Нагадаємо, Булітко грає в "Папаньках" Ольгу Миколаївну - персонаж неоднозначний, але завдяки неперевершеному таланту актриси, той, що закохав у себе багатьох глядачів.

"Я не очікувала, що Ольга Миколаївна підкорить серця глядачів. Але мені дуже приємно. Напевно, це завдяки позитивній енергетиці. Хоч персонаж і негативний, проте глядач відчуває, що я хороша, і тому прийняв мене. Але в цьому сезоні я з'являюся вже не з метою викрасти Микиту з сім'ї", - заінтригувала Вікторія.

Зазначимо, прем'єра 3 сезону серіалу відбудеться 12 квітня на "СТБ".

Раніше ми розповідали, як Булітко насмішила публіку конфузом в готелі. Зірка похвалилася своїм номером, в тому числі й трельяжем з лампою. Пошуки розетки, щоб включити останню, стали справжнім квестом.

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