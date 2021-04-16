Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитком устроила домашний концерт прямо в ванной

Популярная артистка и звезда юмористического шоу привыкла работать поклонников в Инстаграм своими постами с новыми фото. Не забывает Виктория радовать фанатов и забавными моментами из жизни.

Так, в разделе Стори в Инстаграм Буллитко показала, как принимает пенную ванную ночью и при этом хорошо проводит время. Все дело в том, что звезда решила не просто показать уютную атмосферу в ванной комнате с выключенным светом, гирляндами-звездочками и тд.

Булитко помахала ногами из ванной, исполняя при этом сразу несколько песен, периодически смеясь над тем, как она поет то нежным, то грубым, почти мужским голосом. Впрочем, менять образы для Виктории уже привычное дело, на сцене Булитко эпатирует публику каждый раз новым преображением.

Ранее перед камерой Булитко появилась абсолютно непохожей на себя. Так, юмористка удивила зрителей новыми чертами лица: огромными округлившимися глазами, большим носом и крошечным ртом.

«Умора!», «За тобой скучаю, будь любимой...», «Чуть икотка не напала», «а глаза такие... Маленькие-маленькие», «Моя мама такая же», «Вика! Ты и в таком образе-прелесть! Ужасно привлекательная», «Приветик. Викуля вы всегда на высоте, восхищаюсь вами. Ровной вам дороги по жизни», «Вот это глазища от того что продлили Карантин аж до лета», «Инопланетный гость», - пишут люди.

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