Звезда «Дизель шоу», Виктория Булитко, удивила образом роковой красотки

Виктория Булитко много раз доказывала, что в любом образе она выглядит безупречно, пишет Politeka.net. Кроме того, артистка очень талантливая, поэтому в шоу ей достается много ролей.

Стоит отметить, что артистка начала свою карьеру с участия в КВН, а затем ее пригласили на театральное отделение запорожского университета.

Сейчас карьера Виктории только растет. А в 2019 году она даже приняла участие в шоу "Танці з зірками", где продемонстрировала и драматический талант.

Красотка успевает вести свой Инстаграм, где 15 апреля разместила фото в образе роковой бестии, теперь ее можно не узнать. Виктория предстала в платье с пайетками, отсвечивающими от вспышки фотокамеры. Кроме того, на звезде был парик и яркая помада.

"🔥 Ольга Николаевна пришла...))))

«Доброе утро!» - сказать всем❤️"", - написала она.

Образ получился горячим и в результате снимок заработал почти 4000 лайков и много комментариев:

"Доброеее 🥰 прекрасного настроения и продуктивного дня ✨😍", "Ну теперь утро точно доброе ❤️", "Завидую тому, кому досталась такая красота. 😊", "Ольга Николаевна ты с какой ноги встала?❤️❤️❤️", "Вы великолепны всегда, в любом образе", "Ахх какая се**уальная женщина 😍😍", "На утреннюю кошку похоже. Каждое утро потомка льва таким вижу, пока не покормлю", "Всё я убит на повал.🙂🙌😘", "Шоооо..???! Опяяяять...???? 🤔🤔🤔😂", "Такая страстная!!! Доброе утро ❣️ ".

Напомним, Булитко из «Дизель шоу» решилась на обнаженку ради роли в кино: «Ух, какой крутой…».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" избавилась от одежды и показала, как получает удовольствие в конце дня: "Займусь любимым делом".

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Булитко переборщила с увеличением глаз, любимицу публики не узнать: "Сейчас выползут...".