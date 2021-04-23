Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як насолоджується своїм перетворенням після фарбування волосся

Популярна українська артистка любить радувати шанувальників кумедними відео в своєму Instagram. На цей раз вона вирішила відкрити завісу таємниці над тим, як отримує свій вогненно-рудий колір волосся, але зробила це з властивим їй гумором. Про це пише Politeka.net.

Так, Булітко показала в сторіз, як фарбує волосся. Гумористка показала себе з фарбою на голові, а також майстра, яка працює над її волоссям.

"Зараз Танюша зробить красу, правда?", - поцікавилася артистка.

Після цього вона показала вже як їй сушать волосся. Булітко не стала приховувати, що їй подобається, коли перукар її розчісує.

"У приємному очікуванні...коли ти отримуєш задоволення", - підписала ці кадри Булітко, зобразивши на відео бурхливу насолоду процесом.

Пізніше артистка показала себе вже з готовою укладанням і яскраво-рудим волоссям.

"Руда безсоромна", - підписала це відео Вікторія.

На кадрах вона зображує пристрасть перед камерою, а потім нахиляється, щоб її поцілувати.

До цього ми писали, що Булітко видала експромтом три цікаві факти про "Дизель шоу".

"Факт перший. З'явилася нова актриса-Юлія Мотрук. Тепер нас четверо дівчат, - повідомила Вікторія - другий-у нас нещодавно вийшов в ефір новий проект "Dizel Night". І третій-Булітко поки не вийшла заміж і не народила дітей! Факт залишається фактом!".

Нагадавши, роздягнена Булітко з " Дизель шоу "поніжившись у пінній ванні, влаштувала концерт:" Будь коханою...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з " Дизель шоу "змінила імідж на фатальну бестію, тепер можна не дізнатися:" Така пристрасна!".

Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "з виряченими очима ошелешила" перекроєним "обличчям:"трохи гикавка не напала".