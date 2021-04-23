Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как наслаждается своим преображением после покраски волос

Популярная украинская артистка любит радовать поклонников забавными видео в своем Инстаграм. На этот раз она решила приоткрыть завесу тайны над тем, как получает свой огненно-рыжий цвет волос, но сделала это с присущим ей юмором. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Булитко показала в Сториз, как красит волосы. Юмористка показала себя с краской на голове, а также мастера, которая работает над ее волосами.

«Сейчас Танюша сделает красоту, правда?», - поинтересовалась артистка.

После этого она показала уже как ей сушат волосы. Булитко не стала скрывать, что ей нравится, когда парикмахер ее расчесывает.

«В приятном ожидании…Когда ты получаешь удовольствие», - подписала эти кадры Булитко, изобразив на видео бурное наслаждение процессом.

Позже артистка показала себя уже с готовой укладкой и ярко-рыжими волосами.

«Рыжая бесстыжая», - подписала это видео Виктория.

На кадрах она изображает страсть перед камерой, а затем наклоняется, чтобы ее поцеловать.

До этого мы писали, что Булитко выдала экспромтом три интересных факта о "Дизель шоу".

"Факт первый. Появилась новая актриса - Юлия Мотрук. Теперь нас четверо девчонок, - сообщила Виктория - Второй - у нас недавно вышел в эфир новый проект "Dizel Night". И третий - Булитко пока не вышла замуж и не родила детей! Факт остается фактом!".

Напомним, раздетая Булитко из "Дизель шоу" понежившись в пенной ванне, устроила концерт: "Будь любимой...".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сменила имидж на роковую бестию, теперь можно не узнать: "Такая страстная!".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" с выпученными глазами ошарашила "перекроенным" лицом: "Чуть икотка не напала".