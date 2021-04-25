Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася своєю радістю

Як передає Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram артистка здивувала заявою.

"Мою першу шлюбну ніч бачили майже 26 мільйонів чоловік! Уявляєте? Таке могло статися тільки в "Дизель Шоу"", - написала вона.

Як виявилося, номер, в якому Булітко зіграла наречену в першу шлюбну ніч, був першим роликом на каналі студії Youtube, який подивилося більше мільйона чоловік.

"Як же ми раділи. І тоді на честь цього навіть замовили торт з обкладинкою цього номера! А я там ну в дуже пікантній позі. 😏 Як же всі сміялися, коли довелося їсти "зігнуту" Булітко", - розповіла актриса.

Зараз кількість переглядів цього номера перевалила вже за 26 мільйонів. А всього з тих пір канал подивилося більше мільярда людей.

"Для когось це максимум, а для нас - "дизелів" - це тільки старт! Адже попереду ще стільки перемог! 🏆 З Днем народження, наш 6-річний "Дизель"!» - підсумувала Булітко.

Користувачі Мережі вітають "Дизель" і особисто Вікторію Булітко з такою річницею.

"Вітаю, Вікторія! Яка ж ви гарненька! У будь-якій позі", "Лисичка руда з шестирічним знайомством мене з Вами", " з Днем Народження, Дизель Шоу!) Спасибі за добрий гумор, прекрасних і талановитих акторів", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, роздягнена Булітко з " Дизель шоу "поніжившись у пінній ванні, влаштувала концерт:" Будь коханою...".

Як повідомляла Politeka, Булітко з " Дизель шоу "змінила імідж на фатальну бестію, тепер можна не дізнатися:" Така пристрасна!".

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